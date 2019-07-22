Akılalmaz olay! Vücudundaki metali mıknatısla fark etti

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Denizli'de 6 yıl önce olduğu ameliyatta belinde unutulan metali mıknatısla fark etti

Denizli'de oturan 34 yaşındaki Sevgi Süllerli, 6 yıl önce bel fıtığı ameliyatı sırasında vücudunda metal parça unutulduğu iddiasıyla ilgili özel hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu.

  • AA & DHA
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Merkezefendi ilçesinde oturan Sevgi Süllerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olduğunu söyledi.

Geçirdiği operasyona rağmen ağrılarının devam ettiğini belirten Süllerli, şöyle konuştu:

"Bu süreçte tedavi için hastaneye gittim ve üzerimde hiçbir metal olmamasına rağmen MR cihazı sinyal verdi. Bu durum bende soru işaretleri oluşturdu. Evde bel fıtığı ameliyatı olduğum bölgeyi mıknatısla kontrol ettim. Mıknatıs vücuduma yapışınca şaşkına döndüm. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptırdığımız test sonucunda ise belimde 1 santimetre boyunda metal parçası olduğu raporlandı. Bel fıtığı ameliyatında vücudumda metal parçası unutulmuş. Ağrımın sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum."

Konuyu yargıya taşıdığını anlatan Süllerli, özel hastane yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

Süllerli'nin avukatı Ali Kaya da müvekkilinin bu olay nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını dile getirerek, "Kendisi, savcılığın soruşturma kapsamında isteyeceği raporların ardından metal parçasının çıkarılması için ameliyat olacak." ifadelerini kullandı.

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