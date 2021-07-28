Öldüresiye dövdüler, kafasına silah dayayıp tehdit ettiler! Polis şefi: İzlerken ağladım

star.com.tr 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:44

Colorado'nun Aurora kenti Polis Departmanında John Haubert ve Francine Martinez isimli memurlar, 23 Temmuz'da 'şüpheli' dedikleri bir adamı, öldüresiye dövdü. Aurora Polis Şefi Vanessa Wilson, Salı günü düzenlediği basın toplantısında olayın bodycam görüntülerini izletti ve videonun "çok rahatsız edici' olduğunu, vicdanları yaraladığını söyledi.

Görüntüleri izleten Wilson, "Görecekleriniz sizi kızdıracak ve hatta ağlatabilir. Ben izlerken, hem gözyaşlarına boğuldum hem de öfkeyle dolup taştığımı hissettim. İğrendim, kızdım... Bu polis işi değil, bu kabul edilebilir bir şey değil, burası Aurora Polis Departmanı değil. Bu suç..." dedi.

Wilson'a göre şüpheli Kyle Vinson'ın kafasına tabancasıyla vuran ve kafasına silah dayayan memur Haubert; ağır tehdit, ikinci derece saldırı, birinci derece saldırıya teşebbüs, resmi görevi kötüye kullanma ve resmi baskı gibi suçlamalarla karşı karşıya. Memur Martinez ise, aşırı güç kullanımını durdurmamak ve üstlerine bildirmemekle suçlandı.

Polis şefi, her ikisinin de o zamandan beri gözaltına alındıklarını ve şu ancak Martinez'in maaşını almaya devam edeceğini söyledi.

VINSON'IN YANINDAKİLER KAÇMIŞ

Vücüdunda çürükler ve yaralanmalar oluşan 29 yaşındaki Vinson, hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca görüntülerde, Vinson'ın polislere defalarca 'beni öldürmeyin' diye yalvardığı görülüyor.

Polis şefi, 23 Temmuz günü yerel saatle 13.00 sıralarında departmanın 'izinsiz giriş' ihbarı aldığını söyledi. Haubert ve Martinez olay yerine vardıklarında, bisikletlerinin yanında yerde oturan üç adam gördüler. Wilson, başlangıçta sakin olduklarını, ancak memurların isimlerini araştırdıktan sonra üç adamın da tutuklama emirleri olduğunu buldu. Diğerleri kaçarken, polisler Vinson'ı hızla yüzüstü yere uzanmasını belirtti.

Hubert'ın Vinson'a vurduğu ve bir ara boğma girişiminde bulunduğu belirtiliyor.

Associated Press tarafından elde edilen mahkeme belgeleri, Vinson'ın idrar tahlili vermediği, mahkeme kararıyla aile içi şiddet danışmanlığına katılmayı bıraktığı ve önceki bir suçla bağlantılı denetimli serbestlik toplantılarına katılmadığı için arandığını gösteriyor.

Ancak polis şefi, adamın büyük olasılıkla arama emri hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Olayın takipçisi olacağını belirten Wilson yerel sakinlere, 'Ne kadar kızgın olursanız olun, bu şehirde barışa ihtiyacım var. Lütfen, barış istiyorum. Memurların tutuklanmasıyla adaletin ilk kısmı yerine getirildi " diye ekledi .

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