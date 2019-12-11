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Whatsapp üzerinden çocuk istismarına 11 ülkede operasyon

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp gruplarında, kaydettikleri çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara yönelik 11 ülkede operasyon yapıldı. 33 çocuk istismarcısı yakalandı.

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Ellerindeki taciz kayıtlarını Whatsapp üzerinden yayan istismarcılara yönelik operasyon İspanya polisinin öncülüğünde yapıldı.
 
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, İnterpol ve diğer ülkelerin emniyet birimleri ile ortak yürütüldü.
 
11 ülkede 33 kişi yakalandı.
 
Paylaşımlar, en çok İspanya'dan olmak üzere, İngiltere, Fransa, İtalya ve Suriye'nin de bulunduğu 11 ülkeden yapıldı.
 
Emniyet birimleri operasyon kapsamında, tacize uğrayan çocukların izini sürüyor.
 
(TRT Haber)

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