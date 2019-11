Wonder Woman konusu nedir? Wonder Woman oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da izleyiciler ile buluşacak olan Wonder Woman hakkında araştırmalar yapılıyor. Wonder Woman konusu nedir? Wonder Woman oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Wonder Woman filminin yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Başrollerinde Chris Pine, Connie Nielsen ve Gal Gadot gibi oyuncuların yer aldığı Wonder Woman filmi bu akşam izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Wonder Woman filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.