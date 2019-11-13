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Wonder Woman konusu nedir? Wonder Woman oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da izleyiciler ile buluşacak olan Wonder Woman hakkında araştırmalar yapılıyor. Wonder Woman konusu nedir? Wonder Woman oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Wonder Woman filminin yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Başrollerinde Chris Pine, Connie Nielsen ve Gal Gadot gibi oyuncuların yer aldığı Wonder Woman filmi bu akşam izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Wonder Woman filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Wonder Woman konusu nedir? Wonder Woman oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları merak ediliyor. Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Wonder Woman filmi izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Wonder Woman, aynı adlı DC Comics karakterinden uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. DC Extended Universe'in dördüncü yapımı olarak tasarlandı. Film Patty Jenkins tarafından yönetilirken senaryo Jason Fuchs tarafından yazıldı. Wonder Woman filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
WONDER WOMAN KONUSU NEDİR? 
Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.
 

 
WONDER WOMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Wonder Woman filminin oyuncu kadrosunda; Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright gibi isimler yer alıyor. 
 

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