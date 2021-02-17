Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı

DHA 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:49

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli 5 kişilik ekip, dün öğle saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını beslemek için Gidengelmez Dağları'nda çıktı. Burada arazi aracıyla hayvanlar için yiyecek bırakan ekip, kar yağışı nedeniyle 1500 rakımlı bölgede mahsur kaldı. Görevlilerin Akseki Belediyesi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Karla Mücadele Birimi yönlendirildi. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da ekiplerle birlikte bölgeye gitti. Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan görevliler iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonrasında kurtarıldı.

Belediye Başkanı AK Parti'li İbrahim Özkan, "1500 rakımlı Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan Milli Parklar ekiplerimizi Karla Mücadele ekiplerimizle kurtarmaya geldik" dedi.