İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9902
  • EURO
    8,4201
  • ALTIN
    399.449
  • BIST100
    1540.59
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı
Yaşam

Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını beslemek için çıktıkları Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan 5 kişilik doğa koruma ekibi kurtarıldı.

DHA17 Şubat 2021 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:49
ABONE OL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli 5 kişilik ekip, dün öğle saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını beslemek için Gidengelmez Dağları'nda çıktı. Burada arazi aracıyla hayvanlar için yiyecek bırakan ekip, kar yağışı nedeniyle 1500 rakımlı bölgede mahsur kaldı. Görevlilerin Akseki Belediyesi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Karla Mücadele Birimi yönlendirildi. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da ekiplerle birlikte bölgeye gitti. Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan görevliler iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonrasında kurtarıldı.

Belediye Başkanı AK Parti'li İbrahim Özkan, "1500 rakımlı Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan Milli Parklar ekiplerimizi Karla Mücadele ekiplerimizle kurtarmaya geldik" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.