Yadigâr Kahvesi büyük ilgi görüyor

Fatih Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Yadigâr Kahvesi, 60 yaş üzeri vatandaşlara özel olarak hizmet veren bir sosyal yaşam merkezi olarak büyük ilgi görüyor. Tarihî Fatih'in dokusunu yansıtan bu mekan, yaşlı bireylerin toplumsal bağlarını güçlendirmelerine, sosyal hayata aktif olarak katılmalarına ve anlamlı bir yaşam sürdürmelerine olanak sağlıyor.

Sadece Suriçi Fatih üyelik kartına sahip bireylerin yararlanabildiği Yadigâr Kahvesi, haftanın altı günü saat 10.00-18.00 arasında misafirlerini ağırlıyor. Katılımcılara ücretsiz kahve, çay ve çorba ikramları sunan mekan, misafirlerine adeta ev sıcaklığında bir ortam sunuyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yadigâr Kahvesi hakkında yaptığı açıklamada, projenin toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Turan, "Yadigâr Kahvesi, büyüklerimiz için yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan bir köprü görevi görüyor. Burada büyüklerimiz hem hoş vakit geçiriyor hem de sosyal hayata aktif bir şekilde katılım sağlıyorlar. Bu projeyle onların yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve değerlerini yüceltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞEN BİR SOSYAL DENEYİM

Yadigâr Kahvesi'nde, katılımcıların zihinsel ve fiziksel sağlığını destekleyen pek çok etkinlik düzenleniyor. Kitap okuma saatleri, müzik dinletileri, masa oyunları, kültürel geziler ve el sanatları aktiviteleri, katılımcıların hem bireysel hem de toplu olarak kaliteli vakit geçirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, düzenlenen psikolojik destek atölyeleri ve sağlık seminerleri ile bireylerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını güçlendirmeleri hedefleniyor.

Başkan Turan, etkinliklerin kapsamına da değinerek, "Sağlık seminerleri ve psikolojik destek atölyeleriyle büyüklerimizin karşılaştıkları sorunlara çözümler sunuyoruz. Bu çalışmalar, onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruma yolunda önemli bir rol oynuyor. Yadigâr Kahvesi'nin sıcak atmosferi ve zengin programları, yaşlı bireylerimizin hayatlarına dokunmayı sürdürecek," ifadelerini kullandı.

YAŞLI BİREYLERİN HAYATINA DEĞER KATIYOR

Yadigâr Kahvesi'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, yaşlı bireylerin topluma aktif katılımını sağlaması ve onların yaşamlarına yeni anlamlar katması. Katılımcılar burada hem geçmişi yad ediyor hem de yeni dostluklar kuruyor. Proje, bölgedeki yaşlı nüfusun yalnızlık hissini azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Turan, projenin toplumsal bir dayanışma örneği sunduğuna dikkat çekerek, "Yadigâr Kahvesi, yaşlı bireylerimizin sadece fiziksel ihtiyaçlarına değil, ruhsal ve sosyal gereksinimlerine de cevap veriyor. Fatih Belediyesi olarak, onların mutluluğunu ve huzurunu sağlamak en büyük önceliklerimizden biri. Bu tür projelerle onların hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Yadigâr Kahvesi, hem sunduğu etkinlikler hem de sıcak atmosferiyle 60 yaş üzeri vatandaşların hayatlarına yeni bir anlam kazandırmaya devam ediyor. Fatih Belediyesi, bu önemli sosyal sorumluluk projesiyle toplumsal bağları güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürmeyi ve gelecek nesillere de örnek olmayı hedefliyor.