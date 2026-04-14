14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
  Yağışlar Bursa'nın barajlarına can suyu oldu
Yaşam

Yağışlar Bursa'nın barajlarına can suyu oldu

Geçen yıl doluluk oranı yüzde 1'in altına düşerek 12'şer saatlik su kesintilerine neden olan Bursa'daki Doğancı ve Nilüfer barajları, kış yağışları ve Uludağ'dan gelen kar sularıyla yüzde 96,4 doluluk oranına ulaştı. Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapakları açıldı.

AA14 Nisan 2026 Salı 12:30 - Güncelleme:
Bursa'da geçtiğimiz yaz yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kuruyan barajlar, kış aylarında etkili olan yağışlar ve Uludağ'dan gelen kar sularıyla tarihi bir toparlanma gösterdi. Doluluk oranı yüzde 1'in altına kadar düşen ve kenti aylarca susuz bırakan iki baraj, şimdi neredeyse tam kapasiteyle hizmet veriyor.

NİLÜFER VE DOĞANCI BARAJLARINDA REKOR TOPARLANMA

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajları, kurak geçen yaz mevsiminin ardından özellikle bu kış etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

YÜZDE 1'DEN YÜZDE 96,4'E: ULUDAĞ'IN KAR SULARI BARAJLARI DOLDURDU

Geçen yılın ekim ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen, şebekeye su aktarımının yapılamadığı ve bir süre 12'şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentteki iki baraj, Uludağ'dan gelen kar suları ve bölgede etkili olan yağışlarla besleniyor.

Kente düşen son yağışlarla Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.

Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.

  • Bursa baraj doluluk
  • Doğancı Barajı
  • Nilüfer Barajı
  • Bursa içme suyu
  • Uludağ kar suları

