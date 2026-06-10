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Yaşam

Yağışlar can suyu oldu! 7 yıl aranın ardından ilk: Kapaklar açıldı

Artvin'de, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner'de, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Yağışlar can suyu oldu! 7 yıl aranın ardından ilk: Kapaklar açıldı
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Kentte son dönemde etkili yağışlar, yüksek kesimlerdeki karın erimesi ve Çoruh Nehri üzerinde membada bulunan Yusufeli ve Artvin barajlarından su bırakılması sonucu Deriner Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Enerji üretimi amacıyla kullanılan ve yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda su miktarı 1 milyar 850 milyon metreküpe ulaşarak doluluk oranı yüzde 94 oldu.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki 5 barajdan biri olan Deriner'de, su yönetimi planlaması kapsamında dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Barajda 2019'dan sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldığı belirtildi.

Su tahliyesini izlemek isteyen vatandaşlar, baraja hakim konumdaki Salkımlı köyüne giderek o anları takip etti.

  • artvin
  • Deriner Barajı
  • dolusavak
  • yağış

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