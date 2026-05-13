İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4227
  • EURO
    53,3058
  • ALTIN
    6875.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Yağışlar Çatalan Barajı'na can suyu oldu

Adana'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı, bu yıl etkili olan yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Uzun yıllardır barajın bu seviyeye gelmediğini belirten vatandaşlar, yaşanan manzaranın sevindirici olduğunu söyledi.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Yağışlar Çatalan Barajı'na can suyu oldu
ABONE OL

Kentte son aylarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesine olumlu yansıdı. Özellikle kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kritik seviyelere kadar gerileyen Çatalan Barajı'nın tamamen dolması vatandaşları mutlu etti. Baraj çevresindeki Karayusuflu Mahallesi'nde vatandaşlar, yıllardır ilk kez bu kadar yüksek doluluk oranı gördüklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Harun Durhasan, yağışların bu yıl oldukça bereketli geçtiğini belirterek "Bu sene yüzde 100 doluluk oldu. 6 yıldan bu yana suyumuz yoktu. Baraj yüzde 30'a kadar düşmüştü ama şu an tam doluluk oranına ulaştı. Bu sene süper yağış oldu. 60 senenin en yüksek oranda yağışı oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmedik. Ama bu sene çok güzel oldu" diye konuştu.

Süleyman Çelik ise barajdaki doluluk oranının sevindirici olduğunu belirterek, "Doluluk oranı şu an çok güzel. Neredeyse doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yağmur bereketiyle geldi. Kuraklık vardı ve pek yağış olmuyordu" dedi.

  • adana
  • yağış
  • Çatalan Barajı
  • doluluk

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.