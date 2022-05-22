Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda pazatesi günü yağışların tüm yurtta etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Uşak ve Denizli çevreleri ile Pazar öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Tekirdağ, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Pazar sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Pazar sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Aydın, Uşak ve Denizli çevreleri ile yarın Pazar öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Pazar sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.