İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Yağışlar Meriç Nehri'ne can suyu oldu

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi iki gün önceki ölçüme göre neredeyse 3 katına çıktı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
Yağışlar Meriç Nehri'ne can suyu oldu
ABONE OL

Kaynağını aldığı Bulgaristan'daki yağışlar ve kar erimleri ile Edirne'deki sağanaklar nehrin debisini kısa sürede artırdı. Meriç Nehri'ni besleyen Arda ve Tunca nehirlerinin debisi de bunda etkili oldu.

Bulgaristan'ın enerji ürettiği bazı barajlardan kontrollü su salması da debinin yükselmesine neden oldu.

DSİ verilerine göre iki gün önce saniyede 384 metreküp akan Meriç'in son ölçümlerde debisi 1119 metreküp/saniyeye çıktı.

Doygun akan nehir NATO Köprüsü civarında yatak dışında yayılım gösterse de yerleşim alanlarını tehdit eden bir durum söz konusu değil.

TUNCA VE ARDA NEHİRLERİ

Tunca Nehri'nin debisi saniyede 15 metreküp akıyor.

Tunca Nehri'nin yükselmesi Sarayiçi mevkisinden net görülüyor. Bölgede nehir bazı alanlarda yatak sınırında akıyor.

Gece saatlerinde Bulgaristan'ın İvaylovgrad bölgesinde Arda Nehri'nin debisinde düşüş başladı. Bu düşüş Meriç Nehri debisinde de düşüşe işaret ediyor.

Edirne Valiliği yaptığı açıklamada nehirdeki debi yükselmelerinin taşkın riski oluşturmadığını belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.