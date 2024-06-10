Yaklaşık 20 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Rus hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde yaşayan Marina Razetinova, yaklaşık 20 yıl önce mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Razetinova, ülkesindeki tedavilerden sonuç alamayınca yakınlarının tavsiyesiyle Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu'nun hastalıkla ilgili sosyal medyada yayınladığı videoları izledi.

Daha sonra Muhammedoğlu ile iletişime geçen Razetinova, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve ekibi tarafından yapılan tetkik ve kontrollerde Razetinova'ya "Doligomegakolon" (kalın bağırsağın uzaması ve genişlemesi) tanısı konuldu.

Endoskopik ve radyolojik görüntüleme ardından tedavi edilen Razetinova, yaşadığı rahatsızlıklardan kurtuldu. Taburcu edilen Razetinova, 2 ay sonra kontrolleri için Türkiye'ye gelmek üzere ülkesine döndü.

Razetinova, AA muhabirine, tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ile iletişime geçerek Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.

Tedavi ve seyahat fikrini birleştirip hızlı bir şeklide Türkiye'ye geldiğini anlatan Razetinova, "Çocukluğumdan beri gastrit hastasıydım ve büyüdüğüm için iyi bir tedavi istedim ve bağırsaklarımla ilgili de sorunlar vardı ve bu nedenle profesyonel yardıma, muayeneye ihtiyacım vardı. Burada endoskopi, kolonoskopi yapıldı, tomografi çektirdik. Gerçekten her şeyi çok beğendim, samimi ve profesyonel bir ekip var. Buraya gelmeden önce her şeyin iyi olacağını biliyordum ama bu kadar iyi ve hızlı beklemiyordum." dedi.

- "KENDİNİ GAYET İYİ HİSSEDİYOR 'İYİ Kİ GELMİŞİM' DİYOR"



Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu da söz konusu operasyon için iyi bir ekip ve ekipmanın şart olduğunu söyledi.

Kısa zamanda KSÜ yönetiminin tam desteğini aldıklarını belirten Muhammedoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız endolüminal cerrahiyle birlikte ileri laparoskopik cerrahi ERCP işlemleriyle Türkiye'de bulunan üniversitelerin içerisinde en iyi sayılara ulaşan bir üniversite olacağına eminim. Artık çağımız sosyal medya çağı hastalar her yerden bize ulaşabiliyor. Yurt dışından da gelen hastalar oluyor. Sibirya'dan gelen hastamız çocukluk döneminden bu yana olan şikayetleriyle bize başvurdu. Hastayı detaylı değerlendirdik, gerekli işlemlerini yaptık ve poliklinik kontrolü önerisinde bulunduk. Kendini gayet iyi hissediyor 'iyi ki gelmişim' diyor. Umarım bundan sonra gelen hastalar da aynı şekilde sağlığına kavuşarak taburcu edilecek."

- "OLDUKÇA DENEYİMLİ BİR İSİM"



KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son yıllarda ciddi gelişmeler yaşandığını, bunlardan birinin de gastroenteroloji cerrahi kliniği olduğunu ifade etti.

Söz konusu hastalıkla mücadele eden hastalara uygulanan tedavi yönteminin dünyada çok az sağlık merkezlerinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Yasım, "Bahtiyar hoca gastroenterolojik cerrahide oldukça deneyimli bir isim ve pek çok tecrübesi var. Buraya geldikten sonra hızla ameliyatlarını yapmaya başladı. Bu hastamız gibi yurt içi ve dışından gelen pek çok hasta var. Hocamız endoskopik ve laparoskopik işlemleri çok fazla yapıyor." diye konuştu.

Rektör Yasım, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nin Türkiye'deki büyük merkezlerden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.