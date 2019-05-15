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Yalıdaki kıskançlık dehşetinin cezası belli oldu

İstanbul'da geçen yıl ağustos ayında Sait Halim Paşa yalısında yapılan düğünde kıskançlık krizine kapılarak stajyer avukat sevgilisine kafa atan, yüzünü ısıran işletmeci Yağızcan Y. hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan beraatına karar verirken, eylemlerinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu oluşturduğunu belirterek 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

  • DHA
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İstanbul'da Sait Halim Paşa yalısındaki yapılan düğünde kıskançlık krizine kapılarak stajyer avukat sevgilisine kafa atan, yüzünü ısıran işletmeci Yağızcan Y. hakkında mahkeme kararını açıkladı.
 
Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için geçen yıl 4 Ağustos'ta Ortaköy'deki Sait Halim Paşa yalısına gitmişti. Yağızcan Y. yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden benim yanımda değilsin?' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırıp, kafa atmıştı. Düğünden beraber ayrılan çiftten Selin C.'ye şiddet taksi de ve gittikleri arkadaşlarının evinde de sürmüştü. 
 
ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI
 
Selin C.'nin rapor alıp şikayetçi olması üzerine Yağızcan Y. tutuklanmış ve hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12 buçuk yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.  Davaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olmuştu. Stajyer avukat Selin C. dava devam ederken şikayetini geri çektiğini belirtmiş, mahkeme sanığın yurt dışı yasağı tedbiri ile tahliye etmişti. 
 
'KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİM'
 
Düğünde kıskançlık krizine girdiğini belirten Yağızcan Y., "Ortam gürültülüydü. O yüzden yakın planda yüksek sesle konuşuyorduk. Bir an kendime engel olamadım. Yüzünü ısırdım daha sonra kendisinden özür diledim.  Alkollüydüm, boğazını sıktığımı hatırlamıyorum" demişti. 
 
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMASIN
 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, duruşmadan önce mahkemeye verdiği dilekçede, sanığın eylemlerini zincirleme gerçekleştirdiğini, tehdit ve baskı uyguladığını belirterek, cezanın üst sınırdan verilmesini talep etti. Şiddet suçlarında iyi hal indirimi uygulanmamasının adalete ve devlete güvenini sarsmaması açısından önemli olduğunu belirten bakanlık avukatı sanığa iyi hal indirimi uygulanmamasını istedi. 
 
NEFRET VE NEDEN YOK 
 
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada sanık avukatı Yağızcan Y.'nin öldürmeyi gerektirecek bir hareketi ve nedeni bulunmadığını, geceyi birlikte geçiren çiftin mağdura karşı öldürme duygusunu ortaya çıkartacak bir nefreti de bulunmadığını belirtti. Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonunda Selin C.'nin kendisini odaya kilitlediğini, hürriyeti yoksun kılma suçunun  oluşmadığını belirten sanık avukatı, "Sadece basit yaralama söz konusudur. Selin C. de şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın beraatını istiyoruz" dedi. 
 
MAHKEME KARARINI VERDİ
 
Kararını açıklayan mahkeme sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan beraatına karar verdi. Mahkeme sanığın Selin C.'ye karşı karşı kasten yaralama suçunun konusu olarak vurma, yatağa yatırıp zorla tutmak ve odadan çıkmaya izin vermemek eylemlerinin bir bütün haliyle kişiyi hürriyetinden cebir kullanarak yoksun kılma suçunu oluşturduğunu belirtti.  Kasten yaralama suçundan ceza vermeyen mahkeme Yağızcan Y.'ye kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl verdiği hapis cezasını, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı bir yıl 8 ay hapse indirdi. Mahkeme karar kesinleşinceye kadar da sanığın yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin devamına karar verdi.
 

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