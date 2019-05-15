Yalın ayak bulundu, ifadesi şoke etti
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, otomobili yol kenarında terk edilmiş halde bulunan, kaçırılmış olabileceği düşünülen tekstilci Onur Uzunel (30), gece Babadağ ilçesinde yalın ayak yürürken, polis tarafından bulundu. Uzunel'in ilk ifadesinde tanımadığı kişilerce kaçırıldığını söylediği öğrenildi.
- DHA
Tekstil firmalarına fason üretim yapan, evli ve 1 çocuk babası Onur Uzunel, dün sabah saatlerinde iş görüşmesi yapmak için Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'ne gitti. Görüşmesinin ardından Uzunel kayıplara karıştı. Uzunel'in kullandığı 20 BV 024 plakalı otomobil, Sarayköy ilçesi Kelleci-Duacılı yolu Dereyolu mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobilin anahtarının üzerinde, sol ön camının açık, Uzunel'in cep telefonunun ise araçta olduğunu tespit etti. Uzunel'in en son saat 13.00 sıralarında Kelleci Mahallesi'nde görüldüğü, ardından kaybolduğu belirlendi. Sarayköy Jandarma Karakolu ekipleri, Uzunel'in kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerine, terk edilmiş halde bulunan otomobilinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Jandarmanın kayıp arama köpeği Çekiç ile bölgede arama yapıldı.
Kayıp Uzunel'in, birkaç gündür aynı işi yapan kişilerle fiyat konusunda tartışmalı olduğu ve tehdit edildiği bilgisi de edinildi. Kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulan Uzunel, saat 01.00 sıralarında, Babadağ ilçesinde devriye gezen polis ekibi tarafından yalın ayak halde yürürken bulundu. Onur Uzunel'in ilk ifadesinde tanımadığı kişilerce kaçırıldığını söylediği öğrenildi.
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