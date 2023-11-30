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Yaşam

Yalova'da dere taştı! Biriken suda balık tuttular

Yalova Altınova ilçesinde bulunan Çamdibi Barajı'nın açılmasıyla tersaneler bölgesindeki dere taştı. Taşan dereden oluşan birikintideki balıkları fark eden tersane çalışanı tatlı su sazanını elleriyle yakaladı.

IHA30 Kasım 2023 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Yalova'da dere taştı! Biriken suda balık tuttular
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Yalova'da fırtına ve yağışın en etkili olduğu yerlerden olan Altınova'da bulunan Çamdibi Barajı'nın yağışlarla tam kapasiteye ulaşması nedeniyle kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte tersaneler bölgesinden geçen Yalakdere'de taşma meydana geldi. Tersanelerin yanı sıra bahçe ve seraların da sular altında kaldığı su baskınında ilginç görüntüler de oluştu. Bir tersane işçisi derenin taşması sonucu oluşan su birikintisi içinde gördüğü bir balığı elleriyle yakalarayarak avladı. Tatlı su sazanını gören işçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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