İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,051
  • EURO
    8,3789
  • ALTIN
    462.148
  • BIST100
    1091.8
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten düşüp, yaralandı
Yaşam

Yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten düşüp, yaralandı

ADANA'da, yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak boş araziye düşen Mehmet Hançer, yaralandı.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:52 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:52
ABONE OL

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, yamaç paraşütü yapan Mehmet Hançer, bir süre havada süzüldükten sonra ters rüzgara kapıldı. 

Dengesini koruyamayan Hançer, metrelerce yükseklikten boş araziye düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hançer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hançer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.