'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer AKDENİZ'de balon balığının son dönemdeki artışı balıkçıları tedirgin etti. Antalya Balık Komisyoncuları ve İş adamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balon balığının plastikten metale her şeyi yediğini belirterek, 'Balıkçıların ağlarına zarar veriyor. Teneke yiyen, her şeyi yer' dedi.