İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6935
  • EURO
    48,9047
  • ALTIN
    5268.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • ''Yan bakma'' kavgası can aldı! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yaşam

''Yan bakma'' kavgası can aldı! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da yan bakma iddiasıyla çıkan tartışmada silah ateşlenirken, olayda 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

IHA6 Ekim 2025 Pazartesi 07:42 - Güncelleme:
''Yan bakma'' kavgası can aldı! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan ticari taksi ile geçen 3 kişi kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokak üzerinde bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişiden biri yanında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etti. Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Üç şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralılar, yakınları tarafından yakın çevrede bulunan Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Nedim K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.