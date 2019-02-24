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Yangında mahsur kalan hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı

Bilecik'te, 3 katlı evde çıkan yangında balkonda mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ile 8 yaşındaki kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Alınan bilgiye göre, Bilecik'te Tevfik Gündüz'e ait 3 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.

Dumanların binayı sarması nedeniyle dairede yaşayan 6 aylık hamile Esra ve 8 yaşındaki kızı Bahar Zengin evlerinde mahsur kaldı.

Balkona çıkarak yardım isteyen Esra Zengin ve kızı, binaya giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangın sonrası evde hasar oluştu.

 

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