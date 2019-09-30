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Yangında tüpün patladığı an kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangında, tüp bomba gibi patlarken görüntü vatandaş kamerasına yansıdı.

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  • Atakan Şen
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Konak ilçesi Zeytinlik mahallesindeki bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle, 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği mutfaktaki yangında, tüp bomba gibi patladı. Bu anda bir vatandaş cep telefonu ile görüntüleri çekti. Patlamanın olması ile evinin penceresinden görüntü çeken vatandaş, kendini evinin içime atması görüntülere yansıdı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevkedilirken şuana kadar herhangi bir ölüm yada ayralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye tarafından sönüdürdü. İlk belirlemelere göre evde kimsenin olmadığı belirtildi.

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