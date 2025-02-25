İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4652
  • EURO
    38,327
  • ALTIN
    3446.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sahibine teslim etti
Yaşam

Yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sahibine teslim etti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir kişi, hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine ulaştırdı.

AA25 Şubat 2025 Salı 15:51 - Güncelleme:
Yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sahibine teslim etti
ABONE OL

Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, hesabına 1 milyon 152 bin liranın kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan gönderildiğini fark etti.

Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.

Dağlı AA muhabirine, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi.

Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.