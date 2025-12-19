İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8112
  • EURO
    50,185
  • ALTIN
    5957.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yapay zeka, başkanı ve halkı çileden çıkardı! “ChatGPT'nin Yüreğir'le sıkıntısı ne? Gelsin çözelim”
Yaşam

Yapay zeka, başkanı ve halkı çileden çıkardı! “ChatGPT'nin Yüreğir'le sıkıntısı ne? Gelsin çözelim”

Yapay zekanın Yüreğir'i “Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi” seçmesine hem vatandaşlar hem de Belediye Başkanı Ali Demirçalı sert tepki gösterdi. Yüreğir'de yaşayanlar, yapay zekanın yaptığı değerlendirmelerin masa başında hazırlandığını savunarak ilçeye davette bulundu. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ‘Chat GPT'nin Yüreğir ile sıkıntısı nedir. Gelsinler çözelim' dedi.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Yapay zeka, başkanı ve halkı çileden çıkardı! “ChatGPT'nin Yüreğir'le sıkıntısı ne? Gelsin çözelim”
ABONE OL

Adana'nın Yüreğir ilçesi yeniden yapay zekanın gündeminde. Daha önce Yüreğir'deki 19 Mayıs Mahallesi'ni "Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" olarak seçen yapay zeka, bu kez yeni bir değerlendirme ile Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak Yüreğir'i seçti. Bu sonuçlar ilçedeki vatandaşları çileden çıkartırken Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı duruma tepki gösterdi.

"YAPAY ZEKAYA NE VERİRSEN ONU ALIRSIN"

Başkan Demirçalı, yapay zekanın Yüreğir ile problemi olduğunu belirterek, "Chat GPT Yüreğir'e takmış durumda. Yüreğir Adana'nın kalbi. Adana, Yüreğir ile şekillenir, Yüreğir'in hiçbir sokağı güvensiz değil. Bir ilçeyi güvensiz, yaşanmaz ilan ederseniz o ilçede konut fiyatları, kira fiyatları düşer. O ilçenin lokantalarından, kafelerinden alışveriş yapmazlar. Buradan Chat GPT yöneticilerine sesleniyorum. Sizin Yüreğir ile sorununuz nedir? Gelsinler, bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde Yüreğir'in istediği sokağında, caddesinde gezip alışveriş yapalım. Yüreğir'de dayanışmayı, misafirperverliği görecekler. Yapay zekaya ne verirsen onu alırsın" ifadelerini kullandı.

"BU DURUMA YÜREĞİR HALKI TEPKİLİ"

Yüreğir'de yetişmiş birçok sanatçının, iş adamının olduğuna dikkat çeken Demirçalı, "Türkiye'de çok ünlü sanatçılarımız, şairlerimiz, tarihçilerimiz, iş adamlarımız var. Yapay zeka Yüreğir'den özür dilemeli. Bir kere diledi, bir kere daha dilemeli. Bu duruma Yüreğir halkı tepkili" diye konuştu.

"GELSİNLER YÜREĞİR'İ GÖRSÜNLER"

Yüreğir'de oturan vatandaşlardan Mert Yılmaz, "Bence çok saçma bir şey söylemişler. Burası benim doğup büyüdüğüm bir mahalledir. İnsanın içinde olmadığı sürece hiçbir şey yapmaz. Ben sigara dahi kullanmıyorum. Gelip görmeden yorum yapmasınlar, gelsinler Yüreğir'i görsünler, mahalleleri görsünler" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksel'de, "Kötü insan her yerde vardır ancak buralarda hiçbir sıkıntı yok. Yasalar gerçek anlamda caydırıcı olsa bugün bu kadar olay olmaz. Yapay zeka saçmaladı. Toplumun bir kesimini genele mal etmek yanlıştır" diyerek düşüncelerini anlattı.

Yüreğir'in 19 Mayıs ve Başak mahallelerinde oturan gençler ise duruma tepki gösterip, 'Allah'tan başkasına güvenmeyiz. Yapay zeka falan bilmeyiz, yapay zekaya inanan her şeye inanır. Gelip mahallelimizi görün" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.