Yapay zeka ile tabloların  içerisinde gezilebilecek

ressamlar var olan tablolarını farklı bir açıdan resmetseydi nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak eden ve bir mühendislik projesi yapmaya başlayan 25 yaşındaki Samet Ronaer, Van Gogh’un tablosunu 3 boyutlu hale getirdi.

VR İLE GÖRÜLECEK

Ana resmi kendine model alarak resmi farklı açılardan tekrardan oluşturan Samet, projeyi bitirdiğinde tablonun içerisinde gezinmenin mümkün olacağını ifade etti. Projeyi yapay zeka vasıtasıyla yapabildiğini kaydeden İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ronaer, “Van Gogh’un tablolarını referans alarak bilgisayar ortamında 3 boyutlu model hazırlıyorum. Ve bir yapay zeka tekniği kullanarak Van Gogh’un orijinal tablosundan kendi modellerime stil aktarımı yapıyorum.Daha sonra da elde ettiğim modellerle Van Gogh’un tablosunun içerisinde gezme illüzyonu yaratıyorum” dedi. İlk olarak Van Gogh’un “Arles’teki Yatak Odası” isimli tablosu üzerinde çalışan Roaner, proje son haline ulaştığında tablonun içerisinde gezinmenin mümkün olduğunu aktardı.

Ronaer, projeyi şöyle anlattı: “Şu an için saatte 1 görüntü alabiliyorum ve 6-7 adet görüntüyü birleştirerek bir illüzyon yani GIF oluşturabiliyorum. Bunu, gelecek dönemde sanal gerçeklik gözlüğüyle (VR) tablonun içinde gezme projesine dönüştürmeyi hedefliyorum. Bunun için müthiş bir işlem gücü gerekiyor ama belli optimizasyonlarla yapabilmeyi umuyorum. O an hangi açıdan bakıyorsak tabloyu o açıdan görebileceğiz hatta ressamın resmetmediği açıları dahi tahmini olarak bilgisayar ortamında yaratabileceğiz. Bir tablonun içerisinde gezebileceğiz. Dolayısıyla ‘Van Gogh aslında bu tabloyu şuraya bakarak değil de buraya bakarak yapsaydı nasıl olurdu?’ sorusunun cevabını vermiş olacağız.”