Yapılan araştırmada kafeinin uyku kalitesini etkilemediği belirlendi

AA 19 Şubat 2021 Cuma 09:16 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 09:17

İsviçre'de yürütülen yeni bir araştırma, her iki kesimin de ezberini bozar nitelikte.

Basel Üniversitesi'ndeki araştırmaya 20 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılara düzenli olarak kahve içirildi.

10 günün ardından, kafein tüketimi bıraktırıldı. Bu süreçte, beynin merkezi sinir sitemindeki değişim incelendi. Katılımcıların uyku kaliteleri de ölçüldü.

UYKU KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEDİ

Varılan sonuca göre, düzenli kafein tüketimi uyku kalitesini olumsuz etkilemiyor. Ancak, merkezi sinir sistemi için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Çünkü kafein tüketimi ile birlikte beynin hafıza ile ilgili kısmında gözle görülür bir değişim ortaya çıkıyor.

Yani, bu bölgedeki hafıza ve zeka ile ilintili gri maddenin miktarını azaltıyor.

Bu da beynin bilişsel işlevini olumsuz etkiliyor.

KAFEİN BIRAKLINCA BEYİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ KALKIYOR

TRT Haber'in haberine göre, uzmanlar, kafein kullanımının bırakılması halinde, söz konusu değişikliğin kalıcı olmadığını açıkladı.

Ancak, yine de kafeinin sağlıklı insanlara olan etkilerinin, henüz tam olarak bilinmediği vurgulandı.