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Yaralı halde polise başvurdu

Adana'da bir kişi bıçaklanmış halde polise başvurdu.

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Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli nöbetçi polis, bir kişinin yaralı halde nöbet noktasına gelmesi üzerine durumu telsizle merkeze ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Bel kısmından bıçaklandığı tespit edilen Ercan B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Ercan B'nin bisikletiyle yolda ilerlediği sırada tanımadığı kişilerce bisikletinin gasbedildiğini ve bıçaklandığını tespit etti.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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