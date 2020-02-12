İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0383
  • EURO
    6,5907
  • ALTIN
    303.953
  • BIST100
    121248
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaşam

Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde şehir merkezinde yaralı halde bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

IHA12.02.2020  15:14 - Güncelleme: 12.02.2020  15:14

Niksar’ın Dereçay Mahallesinde Çanakçı Deresi içerisinde Ümit Aksu adlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Karaca, Doğa Koruma Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı. Veteriner Hekim Ülkü Gümüş tarafından birkaç gün süren tedavisinin ardından Karaca, Niksar’da ormanlık alana özel kafeste pikapla getirilerek doğal ortamına bırakıldı.

İki gün süreyle yaralı karacanın bakım ve tedavisini yaptıklarını belirten Doğa Koruma Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ülkü Gümüş, “Niksar’da Çamiçi yaylası bölgesinden karaca, köpek baskısından dolayı şehir merkezine kaçtığını tahmin ediyoruz. İki gün önce gelip teslim aldık, destek tedavisi uyguladık, yorgun ve bitkin düşmüştü hayvan. Hayvanı biraz otla besledikten sonra kendine geldi ve dinlendi şu anda da yine doğal ortamına aynı gölgesine doğaya bıraktık. Bu hayvanlar doğamızın Tokat ilinin doğal zenginliği doğa harikası hayvanlar. Av kontrol koruma kontrol çalışmalarımızda zaten devam ediyor. Vatandaşlarımızın avcılarımızın özellikle köylülerimizin bu yasaklara uymasını talep ediyoruz” dedi.

Bahçeli: Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...
ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.