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Yaşam

Yaralı kedisinin ilacını Vefa Destek Grubu getirdi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Sevginur Kayıran'ın iki gün önce ameliyat olan 'Balkız' isimli kedisinin ilaçlarını, vefa destek grubu aldı.

DHA19 Nisan 2020 Pazar 19:39 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 19:39
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Dün gece Andırın Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu'nu arayan Sevginur Kayıran, kedisinin 2 gün önce ameliyat edildiğini, yaralarının açıldığını belirterek, tedavisi için ilaca ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ekipler, Kayıran'ın istediği ilaçları temin edip, evine giderek teslim etti.

Sevginur Kayıran ekiplere teşekkür ederek, "2 gün önce kedim 'Balkız ameliyat olmuştu. Ancak bu gün yaraları tekrar açıldı .Balkız'a bir şey olacak diye çok korktum. Vefa Destek Grubunu aradım, onlar da kedim için gerekli ilacı getirdi " dedi.

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