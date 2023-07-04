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Yaşam

Yaramaz kedi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Tokat'ta park halindeki otomobilin motor kısmında sıkıştığı düşünülen kedi, ekipleri alarma geçirdi.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 15:47 - Güncelleme:
Yaramaz kedi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
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Tokat'ın Erbaa ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu önünde park halindeki otomobilin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, güvenlik görevlileri kendi imkânlarıyla kediyi kurtarmak istedi. Güvenlik görevlilerinin çabası yetersiz kalınca durum Tokat Belediye itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri yavru kediyi çıkarmak için uğraşırken yaramaz kedi kendi imkânları ile çıkarak diğer otomobilin altına girdi. Ekipler be seferde yaramaz kediyi diğer otomobilin altında aramaya başladı. Otomobil sürücüsü aracını çekmek isterken yavru kedi kendisi çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından alınan kedi, önce su içirildi daha sonra, Erbaa Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.

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