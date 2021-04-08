İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Nisan 2021 Perşembe / 26 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1489
  • EURO
    9,7076
  • ALTIN
    457.734
  • BIST100
    1425.14
Yaşam

Yaramazlığı itfaiyeyi harekete geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta, tuvalet deliğine ayağı sıkışan bir buçuk yaşındaki Muhammed, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Küçük Muhammed'in komşusu, 'Ayağı tuvaletin deliğine sıkıştı. Durumu iyi. Çocuk işte yaramazlık yapmış' dedi.

DHA08 Nisan 2021 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 15:58
ABONE OL

Olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki 5 katlı apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın son katında yaşayan bir buçuk yaşındaki Muhammed, ayağını tuvalet deliğine sıkıştırdı.

Çocuğun ağlama seslerini duyan annesi ise durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık çalışma sonucunda küçük çocuğun ayağını, sıkıştığı tuvalet deliğinden kurtardı.

Küçük çocuk kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Küçük Muhammed'in komşusu, "Ayağı tuvaletin deliğine sıkıştı. Durumu iyi. Çocuk işte yaramazlık yapmış" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.