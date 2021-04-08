Yaramazlığı itfaiyeyi harekete geçirdi

DHA 08 Nisan 2021 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 15:58

Olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki 5 katlı apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın son katında yaşayan bir buçuk yaşındaki Muhammed, ayağını tuvalet deliğine sıkıştırdı.

Çocuğun ağlama seslerini duyan annesi ise durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık çalışma sonucunda küçük çocuğun ayağını, sıkıştığı tuvalet deliğinden kurtardı.

Küçük çocuk kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Küçük Muhammed'in komşusu, "Ayağı tuvaletin deliğine sıkıştı. Durumu iyi. Çocuk işte yaramazlık yapmış" dedi.