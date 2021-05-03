Yaren'in 2 yavrusu dünyaya geldi

DHA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:56 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:56

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta yaşanan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10'uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapıldı. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Kuluçkaya yatan 'Yaren' leyleğin 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kameralara yansıdı.