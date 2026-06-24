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Yaşam

Yargıtay'dan emsal karar! Aşırı cimrilik boşanmada kusur sayıldı

Eşine sürekli, ‘banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme' diyen aşırı tutumlu davranan eşine kara haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkemeye göre; ‘elektrik faturası artacak' diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Yargıtay'dan emsal karar! Aşırı cimrilik boşanmada kusur sayıldı
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Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti.

Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Beni sürekli, 'banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu.

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

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