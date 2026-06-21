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Yaşam

Yargıtay'dan emsal karar! Kahvehaneye gidenlere kötü haber

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Eşi sosyal ortamlarda, özel günlerde yalnız bırakıp sürekli kahvehanede vakit geçirmenin aile birliğinin temelden sarsılmasına yol açtığına dikkat çeken yüksek mahkeme, ağır kusurlu sayılan kocanın kadın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Yargıtay'dan emsal karar! Kahvehaneye gidenlere kötü haber
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Özellikle izin günlerinde sabahın erken saatlerinde kahvehanenin yolunu tutan müdavimlere kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı kadın, sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü.

KAHVEHANE MÜDAVİMLERİNE YARGITAY'DAN KÖTÜ HABER

Elektrik, doğal gaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının 'maaşın olmasa seninle evlenmezdim' dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını, sürekli saçı döküldüğü için 'kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım gözüm kör mü oldu' gibi psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına, 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesi talep edildi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

  • evlilik tazminatı
  • boşanma davası
  • ağır kusur

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