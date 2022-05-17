İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,7648
  • EURO
    16,6646
  • ALTIN
    926.241
  • BIST100
    2408.01
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yarım asırdır ateş başında mesleğine hayat veriyor
Yaşam

Yarım asırdır ateş başında mesleğine hayat veriyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ökkeş Bulunmaz, 50 yıldır sürdürdüğü kalaycılıkta işlerinin büyük oranda azaldığını ve bu yüzden çırak yetiştirilmediğini kaydetti.

AA17 Mayıs 2022 Salı 15:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Hatay Bulvarı'ndaki dükkanında yalnız çalışan Ökkeş Bulunmaz (62), gazetecilere, mesleğini 50 senedir severek yaptığını dile getirdi.

Mesleğe başladığımda ilçede 15 kalaycı dükkanı olduğunu hatırlatan Bulunmaz, "Şimdi bu mesleği temsil eden sadece ben varım. Tüketiciler şimdilerde krom, porselen ve çelik ürünlere yönelince bizim işlerimiz düştü haliyle. Ama ben de olan talebi karşılamaya çalışıyorum. Benden sonra muhtemelen meslek bizim ilçemizde bitecek." diye konuştu.

İşlerinin büyük oranda azaldığını aktaran Bulunmaz, bu yüzden çırak da yetiştiremediğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.