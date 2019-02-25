Yarın hangi illerde okullar tatil? Salı 26 Şubat okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili son dakika

26 Şubat’ta okullar hangi illerde tatil mi? Sabah saatlerinde Çanakkale ve Kırklareli’de okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilmesi, Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek yağışların “Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?” sorusunu gündemde tutuyor. Haberimizde 26 Şubat’ta kar tatili açıklamalarıyla ilgili son dakika açıklamalarını bulabilirsiniz

ÇANAKKALE'DE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarında çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Kış aylarında olunması sebebi ile karla mücadele ekiplerini hazırlayıp müdahale için teyakkuz halinde tutan Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalara başladı. Gece gündüz tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olan ve ilçe, köy ana arterleri ve köy yerleşim alanlarında aralıksız süren kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam eden Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 34 ekip ile toplamda 215 adet köyde çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, il genelinde yağan kar sebebiyle, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin hazır halde beklediği ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

GÖKÇEADA’YA 3 GÜNDÜR ULAŞIM YOK

Kuzey Ege’deki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün de tüm seferler iptal edildi. Cumartesi gününden beri Gökçeada’ya deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada-Geyikli arasında ise sabah seferleri yapılamadı. Gestaş firması yetkilileri, saat 10.00’da Bozcaada’dan Geyikli’ye, 11.00’de ise Geyikli’den Bozcaada’ya sefer yapılacağını açıkladı.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kar tatili olan iller ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Yağışın etkisini arttırdığı Çanakkale'de okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi. Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu bilgilerine göre kar yağışı pazartesi sabah saat 06.00'a kadar etkisini sürdürecek.

Ancak kar yağışının ilçelere göre değişiklik göstereceği ve bazı ilçelerde karla karışık yağmurlu bir şekilde devam edeceği için sabah saatlerinde karın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü.

DOĞU ANADOLU’YA BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sabah sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 11, Bitlis'te 8, Hakkari'de 7, Van'da 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis ve Muş'ta ise 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.