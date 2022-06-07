İstanbul hava durumu değerlendirmelerine göre sağanak yağışlı hava, hafta boyunca etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmasının ardından yurtta yağışlı ve serin hava hakim olacak. Peki yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? Hava durumu İstanbul 15 günlük

YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hava durumunun; Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Çarşamba günü İstanbul'da havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU İSTANBUL (15 GÜNLÜK)

Hafta boyunca devam edecek olan sağanak yağışların Cumartesi günü megakenti terk etmesi bekleniyor.

İstanbul'da Cumartesi günü yağışlı hava yerini güneşli ve açık bir gökyüzüne bırakacak.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamada, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. MGM'den yapılan uyarıda söz konusu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzlukların görülebileceği ifade edildi.