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Yarın okullar tatil mi 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi milyonlarca öğrenci ve ailesi, “22 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 22 Nisan Pazartesi yarım gün tatil olur mu?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. 22 Nisan pazartesi günü tatil olursa çalışanlar ve öğrenciler 4 gün tatil yapabilecek. Peki, yarın okullar tatil mi 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan resmi tatil mi? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

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Yarın okullar tatil mi 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi sebebi ile tüm öğrenci ve veliler arama motorlarında bu sorulara yanıt arıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak. Fakat “22 Nisan Pazartesi tatil olacak mı?” sorusuna henüz net bir yanıt verilmedi. Peki, yarın okullar tatil mi 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan resmi tatil mi? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

22 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
 
22 Nisan pazartesi günü tatil olursa çalışanlar ve öğrenciler 4 gün tatil yapabilecek. Fakat “22 Nisan Pazartesi tatil olacak mı?” sorusuna henüz net bir yanıt verilmedi.
 
 
23 NİSAN BAYRAMI ÖNEMİ
 
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
 
Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.
 
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
 
Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.
 
 
2019 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER
 
İşte bu yıl yapılacak resmi tatiller:
 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
 
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.
 
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.
 
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
 
Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor
 
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
 
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
 
Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
 
Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
 
Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

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