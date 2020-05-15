Yarın sıcaklıklar artıyor! Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük haritalı hava durumu

15 Mayıs 2020 Cuma 11:22 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:22

Yarın itibariyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı hava durumuna göre; Yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdun batı bölgelerinde hava durumu mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar Temmuz ortasını aratmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük haritalı hava durumunu yayınladı. Yaşlı ve çocuklar için uyarılarda bulunan Meteoroloji, güneş ışığının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması yönünde tavsiyede bulundu. İşte yarınki hava durumu ve haftalık hava tahminleri..

MARMARA’DA SİS VE PUS BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 40 DERECE SINIRINA KADAR YÜKSELİYOR

Yurt genelinde gün içeresinde birçok ilde hava sıcaklıkları 40 derece sınırına kadar ulaşacak. Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok ilde ise sıcaklıkların 40 derece sınırına kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık