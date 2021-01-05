İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ocak 2021 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4159
  • EURO
    9,1071
  • ALTIN
    462.984
  • BIST100
    1499.07
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yasağa rağmen açık olan eğlence merkezinde 45 kişi yakalandı
Yaşam

Yasağa rağmen açık olan eğlence merkezinde 45 kişi yakalandı

Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin 250 lira ceza kesildi. İşletme sahibi S.K. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan adli işlem başlatıldı. İşletme sahibi S.K. hakkında ise 'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA05 Ocak 2021 Salı 11:16 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 11:16
ABONE OL

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye amirliği ekipleri, Efsane Sokak'taki eğlence merkezinin koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, eğlence merkezindeki 45 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer liradan toplam 182 bin 250 lira ceza uygulandı. Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan yakalama kararı olan O.A. da gözaltına alındı. İşletme sahibi S.K. hakkında ise 'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.