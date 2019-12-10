Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak olan Yaşamak Güzel Şey filmi izleyenlerine duygu dolu anlar yaşatacak. Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2017 yapımı Yaşamak Güzel Şey filmi filozofu olarak tanınan Müfit Can Saçıntı'nın imzasını taşıyor. Yaşamak Güzel Şey filmi, başına gelen talihsiz bir olay ile çevresindeki sisteme isyan eden bir kişiye dönüşen adamın hikayesini anlatıyor. Yaşamak Güzel Şey filmine dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mandıra Filozofu filmleriyle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı’nın imzasını taşıyan Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Çekimleri İstanbul’da Atatürk Arboretumu‘nda (Ağaç Müzesi) yapılan Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı'nın duygusal komedi türündeki, üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filmi Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyünde çekildi. Yapımcılığını Birol Güven'in üstlentiği, yönetmenlik koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu Mandıra Filozofu'nun senaryosunuda Birol Güven kaleme aldı.