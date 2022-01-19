İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yaşlı adam, tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Yaşam

Yaşlı adam, tırın altında kalarak hayatını kaybetti

KONYA'da geri manevra yapan TIR'ın altında kalan Mehmet Kala (72), hayatını kaybetti.

DHA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:22
ABONE OL
Kaza, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524'üncü Sokak'ta meydana geldi. Fahrettin K.'nin geri manevra yaptığı 42 BS 610 plakalı TIR, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kala'yı çarptı. Kala, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kala'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR şoförü Fahrettin K. gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.