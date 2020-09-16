16 Eylül 2020 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:46

Yaşlı adamı döven Hlil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tuzla’da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan 41 yaşındaki Halil Sezai, dün 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darbettiği için karakolluk oldu. İşte Halil Sezai'nin biyografisi ve olayın ayrıntıları...

Şarkıcının Hüseyin Meriç’i dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve yanındakilerin yaşlı adama tekme tokat vurdukları görülüyor.

Halil Sezai ve ‘İncir Reçeli’, ‘Bölük’ ve ‘Cennet’ gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak’ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

İKİ KİŞİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Halil Sezai dün saat 10.00 sıralarında Hüseyin Meriç’in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç’i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na haber vererek tahkikat başlattı.

HALİL SEZAİ KAÇ YAŞINDA?

41 yaşında olan Halil Sezai Paracıkoğlu, 16 Ağustos 1979 da Eskişehir'de doğdu. Babası eski bas gitarcı sonra da muhasebecilık yapmış, annesi Nurten Paracıkoğlu da öğretmenmiş. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup, soyadı buradan gelmekteymiş. Mahallesindeki ilkokul ve orta okuldan sonra liseyi Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamlayan Halil Sezai Paracıklıoğlu,Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı 2003 yılı Müzik Bölümü mezunudur. Sinema ve tiyatro oyuncusu, şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. İlk bestesini 15 yaşındayken yaptı.

Halil sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler! Halil Sezai dayak kamera kaydı

Halil SezaiParacıkoğlu'nun En Çok Bilinen Şarkıları , Paramparça, İsyan, Ağlamışız, Sen ve Ben, Olsun, Hayalimin Ortasında, Sonbahar, Seni Beklemek, Esme, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel, Aşk Yasak Ağlıyor, Fırtına, Bir Rüzgar Esti, Üşürken, İsyan ve İncir Reçeli'nde Söylediği Duman şarkısıdır.

İlk albümü olan "Seni Beklerken", Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle 21 Kasım 2011′de yayınlandı. Ayrıca 2012 yılında "Seni Beklerken" adlı albümü ile büyük başarı yakalayan sanatçının bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelmiştir. "Seni Beklerken" albümünde Paramparça, Fırtına, Sonbahar, İsyan, Duman, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel gibi söz ve müziklerin birçoğu kendine ait olan eserleri yer almaktadır.

"EZAN MI OKUYORSUN SEN" DEDİ VE DAHA ÇOK DÖVDÜ...

Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşlı adamı darp eden şarkıcının, götürüldüğü karakolda nezarette tutulduğu öğrenildi. Mağdur adam, "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Hüseyin Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Ayrıca Meriç'in evine Aile ve Sağlık Bakanlığından bir ekip geldi ve Hüseyin Meriç ile görüştü. Yaşanan olayın ardından Hüseyin Meriç'in oğlu kapıda bekleyen basın mensuplarına konuştu. Meriç konuşmasında, "Burnunda kırık var büyük ihtimal kanıyor sürekli. Adli tıpa gitti orada raporunu da aldı. Tekrar doktoruna gidecek. Ağrısı, sızısı var" dedi.

HALİL SEZAİ'DEN AÇIKLAMA

Halil Sezai Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı. "Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin. Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettik diyorum, çünkü daha önce defalarca bu abimizin "Gelin lan"lı tekliflerini reddettim. Güldüm, geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple YouTube formatı hazırlıyoruz. Yemek, talk showu. Konuk alıyor, yemek yapıyor sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçtim, manevi olarak burnumuzdan getirdi. Çünkü bu 65 yaşındaki abimiz, yönetmenimiz olan husumetinden dolayı bize program çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır. Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapamadık.

İlk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatrına iki senelik bir komşuluk geçmişi içinde çok yiyip içip muhabbet etmişliğimiz vardı. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan evde değilken bile kurduğu düzenek ile uzaktan yayın yapıyordu. Kafası yerinde değilken ana avrat söven abimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 adam yığmaya girmiyorum bile.

Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak, kendi küfürlerini hakaretlerini kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık. Buna söyleyecek bir lafım yok beni bilen bilir. Aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır. Ama bu raddeye gelmenin bir süreci var. Üzgün müyüm hem de çok. Değmez bu mafya hikayelerinin ballandıra ballandıra anlatan parasıyla her şeyi herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için bilmiyor muyum sitesinin 50 tane kamerası olduğunu. Magazin gazetecilerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını elbette biliyorum ama dayanamadım işte taş olsa çatlardı Aylardır süren bu küfür ve tacize. Dün ifademi verdim. Daha bir sürü detay var. Tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Savunacak da bir tarafım yok. Olan oldu, çok üzgünüm herkesten özür diliyorum kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi. Ama işte..."