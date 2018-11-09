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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

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Olay Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Paşaköşkü Mahallesi Demokrat sokakta bulunan bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt'ten (82) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri Örküt'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen Nuriye Örküt'ün cesedi Malatya Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.

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