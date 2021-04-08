Yaşlı kadın yangın kurbanı

DHA 08 Nisan 2021 Perşembe 14:17 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 14:17

Gediz'in Erdoğmuş köyünde yalnız yaşayan Halime Bardakçı'ya ait iki katlı ahşap evde, saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, Gediz ve çevre ilçelerin itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekipler yangını 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Eve giren itfaiyeciler, Bardakçı'nın cansız bedenini buldu. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Bardakçı'nın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.