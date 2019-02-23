'Yaşlılara hürmet ömrümüze bereket'

Hutbede, hayatın her döneminin ayrı özelliklere ve güzelliklere sahip olduğu, insanı kemale ulaştıran, olgun bir mümin olmanın huzurunu yaşatan en kıymetli dönemin ise yaşlılık olduğu aktarıldı. Cuma hutbesinde, “Hayatta ilgi, sevgi ve desteğimizi en çok hak edenlerin başında anne babamız gelir. Resulullah (s.a.s), ‘Rabbin rızası, anne babanın rızasına, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır’ buyurmuştur. Anne babamıza göstereceğimiz şefkat ve merhamet, onların huzurlu bir yuvaya en çok ihtiyaç duyduğu ihtiyarlık çağında ayrı bir önem taşır. Ömürlerinin bu en hassas döneminde onların yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak bize Allah’ın rızasını kazandıracak en önemli vesilelerdendir” denildi.