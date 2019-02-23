İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Yaşlılara hürmet ömrümüze bereket'

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, “Küçükken bizi hayata hazırlayan yaşlılarımıza, biz de bugün ihtimam gösterelim. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Unutmayalım ki yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır” ifadelerine yer verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hutbede, hayatın her döneminin ayrı özelliklere ve güzelliklere sahip olduğu, insanı kemale ulaştıran, olgun bir mümin olmanın huzurunu yaşatan en kıymetli dönemin ise yaşlılık olduğu aktarıldı. Cuma hutbesinde, “Hayatta ilgi, sevgi ve desteğimizi en çok hak edenlerin başında anne babamız gelir. Resulullah (s.a.s), ‘Rabbin rızası, anne babanın rızasına, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır’  buyurmuştur. Anne babamıza göstereceğimiz şefkat ve merhamet, onların huzurlu bir yuvaya en çok ihtiyaç duyduğu ihtiyarlık çağında ayrı bir önem taşır. Ömürlerinin bu en hassas döneminde onların yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak bize Allah’ın rızasını kazandıracak en önemli vesilelerdendir” denildi. 

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bilgileri Facebook ile paylaşıyorlar'

'Bilgileri Facebook ile paylaşıyorlar'

16 yıl aranın ardından bir ilk olacak

16 yıl aranın ardından bir ilk olacak

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

Bakan Akar'dan ABD'de dikkat çeken Suriye mesajı

Bakan Akar'dan ABD'de dikkat çeken Suriye mesajı

Gurbetçi Türklerin FETÖ tepkisi sonuç verdi

Gurbetçi Türklerin FETÖ tepkisi sonuç verdi

Tatbikat başlıyor: Katar da katılabilir

Tatbikat başlıyor: Katar da katılabilir

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
 

POPÜLER HABERLER

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA