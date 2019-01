'Yatay geçiş öğrenciler için önemli bir fırsat'

Yatay geçişin bir üniversiteden diğerine veya bir üniversitenin bölümünden eş değerdeki farklı bir bölümüne geçiş yapmaya denildiğini söyleyen İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, öğrencilerin yatay geçiş dönemi gelmiş olsa da kuralları ve getirmiş olduğu fırsatlarla ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi. İstatistiklerin Türkiye’de doğru ve bilinçli tercih yapılmadığını gösterdiğini dile getiren Kılanç, “Gençler bir şekilde kariyerlerini, mesleklerini, üniversitelerini değiştirmek için bir arayışa giriyorlar. Üniversite sınavına başvuranların 4’te 1’i ya üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu. Üniversiteye her sene yerleşenlerin yaklaşık yüzde 10’u üniversiteye kesin kayıt yapmıyor. Ciddi anlamda tercih problemi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

KONTENJAN ESNETİLDİ

2013 senesinde YÖK tarafından yatay geçişle ilgili önemli ve olumlu değişiklik yapıldığının altını çizen Kılanç, “Artık puanları uyması kaydıyla öğrenciler yatay geçiş yapılabiliyor. Yatay geçişte iki yöntem var. Birincisi not ortalamasına göre yatay geçiş; bu yıllardan beri uygulanır. Kontenjan azlığı olan not ortalaması oldukça yüksek kişilerin yapabildiği biraz zor bir süreçti. Yapılan değişiklikle, bir öğrenci üniversiteye yerleştiği yıl, kendi puanına ve o sene oluşan bölümlerin taban puanlarına baksın. Hangi puanın taban puanı kendi puanına yetiyorsa yatay geçiş yapabilir denildi. Bu büyük fırsatlar ortaya çıkarttı” diye konuştu. Yatay geçiş yaparken en çok merak edilen sorunlardan birinin kontenjan olduğunu söyleyen Kılanç, “Kontenjan kısıtlılığı var ama oldukça esnek tutuldu. Bir üniversite ÖSYS kontenjanının yüzde 20’si kadar şubat ayında, yüzde 30’u kadar ağustos ayında yatay geçiş yapabilir. Puan yettiği sürece geçmişe dönük olarak da her sınıf seviyesinde bunu yapabilirsiniz. Bölümüyle ilgili kaygı duyan gençler için yatay geçiş iyi bir alternatif olacak” diye konuştu.