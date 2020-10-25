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Yaşam

Yavru eşeğe eziyet eden iki kişiye para cezası

Kars'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet ettiği öne sürülen iki kişiye para cezası kesildi.

AA25 Ekim 2020 Pazar 23:42 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 23:42
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İlçeye bağlı Alem köyünde iki kişi, boynuna ip bağlayıp göle attıkları yavru eşeğin görüntülerini cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Digor Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yavru eşeğe eziyet edenlerin H.Y ve S.Y olduğu tespit edildi.

Alem köyüne giden ekiplerin bulduğu H.Y ve S.Y'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulandı.

El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen muhtara teslim edildi.

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