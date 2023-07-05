Yavuz Bingöl, depremzedeler ile konserde bir araya geldi

Sanatçı Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Osmaniye'ye geldi. Bingöl, ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yıl dönümü dolayısıyla çıktığı turne çerçevesinde, Osmaniye Karaçay konteyner kentte depremzede vatandaşlara konser verdi. Konserin ilk bölümünde Âşık Veysel'in eserlerini seslendiren Bingöl, ikinci bölümünde kendi eserlerini söyledi. Konteyner kentte kalan depremzedeler de Bingöl'e eşlik etti.

Vali Erdinç Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin acılarının dindirilmesi için bir nebze olsun bizlere destek olmak için buralara gelen, gerçekten vatana millete böyle adanmışlık bunu dert edinme bunu görev edinme anlayışını takdirle karşılıyorum. Şehitler diyarı, yiğit Osmaniye'mize hoş geldiniz diyor çok teşekkür ediyorum. Yavuz beyin buralara gelmesi için her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Kadir Kara beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Devlet olarak sizleri çok seviyor ve yanınızdayız" dedi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bingöl ise, "Âşık Veysel'in ölümünün 50. yılı nedeniyle bir konser serimiz var bu konserleri de deprem bölgesinde bu yaşadığımız büyük felaket nedeniyle oradan başlatalım istedik. 19 Haziran'da Âşık Veysel'in memleketi Sivas'tan başladık. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız bu seneyi 'Âşık Veysel Yılı' ilan etti. Malatya, Gaziantep devam ettik dün Kahramanmaraş'taydık çok güzel geçti. Bugün de Osmaniye'deyiz deprem nedeniyle geldik insanlara biraz moral verelim acılarını bir nebze de olsa azaltırsak ne mutlu bize. Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Kara da sanatçı Yavuz Bingöl'e Osmaniye Karatepe Kilimi hediye etti.