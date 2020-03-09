09 Mart 2020 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 11:49

Yavuz Yörükoğlu kimdir? Yavuz Yörükoğlu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yavuz Yörükoğlu, ekran karşısında sık sık yer alması sebebiyle hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Yavuz Yörükoğlu 1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası Türkiye’nin ünlü bilim adamlarından çocuk Psikiyatristi Prof.Dr Atalay Yörükoğlu'dur. Eğitim yaşamına Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan Yörükoğlu, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Tıp eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Hacettepe Tıp Fakültesi, Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı. Yavuz Yörükoğlu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

YAVUZ YÖRÜKOĞLU KİMDİR?

Yavuz Yörükoğlu 1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası Türkiye’nin ünlü bilim adamlarından çocuk Psikiyatristi Prof.Dr Atalay Yörükoğlu'dur.

Eğitim yaşamına Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan Yörükoğlu, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı.

Tıp eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Hacettepe Tıp Fakültesi, Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı.

İhtisas sonrasında British Council Bursu ile gittiği İngiltere’de 1 yıl süreyle Cambridge Üniversitesi, Papworth Hastanesi'nde ve 2 yıl süreyle Londra St. Thomas’ Hastanesi'nde deneyim kazandı.

Yurda dönüşünde zorunlu hizmet için başladığı SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde Şef muavini , sonrada SSK İhtisas Hastanesi'nde Başhekim olarak görev aldı. 1997-1998 yılları arasında A.B.D Alabama Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle misafir öğretim üyeliği yaptı. Yurda dönüşünde özel sektörde serbest hekimlik yaptı. 2006 yılından beri Ankara Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İhtisas ve özel ilgi alanları :

• Koroner Bypass Ameliyatları

• Kalp Kapak Ameliyatları

• Kalp Yetmezliği Tedavisi ve Cerrahisi

• Assist Cihazları

• Varis Cerrahisi ve Lazer Skleroterapi

• Tamamlayıcı Tıp ( Complementary Medicine )