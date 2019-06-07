Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor, 2019 yaz tatili kaç gün ne zaman bitiyor?
Haziran ayının ilk haftası biterken milyonlarca öğrenciyi yaz tatili heyecanı sardı. Öğrenciler ve ailelerin, “Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?” sorularına yanıt arıyor. Karne gününü iple çeken öğrenciler ve aileleri şimdiden yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, iş takvimi ile 2019 yaz tatili tarihini açıkladı. Karnelerini alacak olan öğrenciler yaklaşık 3 ay süren tatil sürecine geçiş yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde ilan ettiği yeni tatil düzenlemesi hakkında bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İlgili açıklamaların hemen akabinde ise öğrencilerin yanıtını aradığı soru olarak 'Yaz tatili kaç gün sürecek? Yaz tatili ne zaman bitecek?' öne çıkıyor. İşte yaz tatili ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer alıyor…
Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek? Yaz tatili ne zaman bitecek? Soruları öğrenciler ve aileleri tarafından yanıt aranıyor. Haziran ayının ilk haftası biterken milyonlarca öğrenci ve ailesini tatil heyecanı sardı. Tüm aileleri yaz aylarında çocuklarıyla birlikte geçireceği yaz tatili hazırlıklarını yapıyor. Karnelerini alacak olan öğrenciler yaklaşık 3 ay süren tatil sürecine geçiş yaparken akıllarına takılan ‘yaz tatili’ sorularıyla ilgili araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde ilan ettiği yeni tatil düzenlemesi hakkında bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 8 Eylül 2019 Pazar gününe kadar sürecek. Bir sonraki eğitim öğretim dönemi ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni modele göre okulların bir hafta erken açılıp, bir hafta daha geç açılacağını belirten Bakan Selçuk, yaz tatili süresinde değişikliğe gidileceğini ifade etti. Selçuk ayrıca, "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak" sözlerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre ise, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak. İşte yaz tatili ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer alıyor…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.
YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?
Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir” demişti.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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