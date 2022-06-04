Polis, yeğenlerini öldüren amcanın peşinde

Bursa'da 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan M.G.'nin, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü yeğeni Şahin Gündüzeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Bir hafta önce ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Şahin Gündüzeli'nin, dün gece de kardeşi Ferman ile birlikte amcasının evine giderek, tehdit ettiği öne sürüldü. Ailenin yakınları, Şahin Gündüzeli'nin amcası M.G.'den sürekli para istediğini belirtti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ferman ve Şahin Gündüzeli, aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.'nin bağ evine gitti. İki kardeş ve amcaları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenlerini tabancayla vurup, kaçtı.



M.G.'yi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kardeşin cenazesi Altınşehir Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hasköy'de toprağa verilecek.